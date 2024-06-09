ماكس فيرستابين يفوز بجائزة كندا الكبرى للفورميلا وان

نجح الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم لسباقات الفورميلا وان وسائق فريق ريد بول في الفوز بسباق جائزة كندا الكبرى على حلبة مونتريال بعدما نجح في تصدر السباق متقدما على الثنائي لاندو نوريس سائق فريق مكلارين و جورج راسل سائق فريق مرسيدس الذي كان قد تصدر التجارب التأهلية للسباق مساء السبت .

وشهد السباق العديد من المواقف المثيرة كعادة سباقات الفورميلا وان حيث بدأ البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس السباق من موقع الصدارة بينما كان ماكس فيرستابين في المركز الثاني و رغم التنافس الكبير بين الثنائي المتصدر في بداية السباق الا ان جورج راسل نجح في الحفاظ على الصدارة حتى نهاية اللفة الخامسة عشرة لينجح ماكس فيرستابين في تصدر السباق ويبدأ في توسيع الفارق الا ان اصطدام لوجان سارجنت ادي الى دخول سيارة الامان وبعدها ينجح لاندو نوريس في اعتلاء قمة السباق وحدوث مناورات مثيرة بينه وبين ماكس فيرستابين الذي نجح في استعادة صدارة السباق الا ان حادث اخر بين كارلوس ساينز سائق فيراري و البون سائق ويليامز ادى الى خروج كارلوس ساينز من السباق و دخول سيارة الامان مجددا .

السباق شهد اداء كارثي لثنائي فيراري كارلوس ساينز و شارل ليكلير الذين كانا مرشحين للحصول على مركزين متقدمين الا انهما خرجا من السباق بشكل مبكر فيما تعد نتيجة كارثية لفريق فيراري الذي كان يستعد لمنافسة كبيرة مع فريق ريد بول على صدارة بطولة العالم للصانعين .

ظل الثنائي ماكس فيرستابين ولاندو نوريس متصدرين للسباق حتى النهاية ليفوز في النهاية بطل العالم بالسباق ويواصل الهيمنة على صدارة بطولة العالم للصانعين بينما جاء لاندو نوريس في المركز الثاني .

المركز الثالث ظل محل صراع كبير بين ثنائي فريق مرسيدس جورج راسل و لويس هاميلتون وايضا سائق فريق مكلارين اوسكار بياستري الا ان في النهاية نجح جورج راسل في تحقيق المركز الثالث وتلاه لويس هاميلتون و جاء اوسكار بياستري خامسا .