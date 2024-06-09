صحة الفيوم تسلمت سيارة للتخلص من النفايات الخطرة

صرحت الدكتورة زينب فتيح -مدير وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة فى مديرية الصحة بالفيوم بان المديرية تسلمت سيارة نيسان دبابة حمولة 1.5 طن للعمل ضمن اسطول جمع النفايات الخطرة ليصبح عدد سيارته 9 سيارات تعمل على ورديات صباحا ومساءا لتغطى جميع انحاء المحافظة.

اشار الدكتور سامح العشماوي -وكيل وزارة الصحة بالفيوم ان هذه السيارة دعم من وزارة الصحة والسكان ومقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة وهى عبارة عن سيارة نقل نفايات طبية خطرة مزودة بصندوق وباب خلفى لدعم منظومة التخلص الامن من النفايات الطبية الخطرة.

ورش عمل حول تقييم المخاطر..

وفى وقت سابق عقدت مديرية الصحة بالفيوم ورش عمل حول تقييم المخاطر للفرق الطبية وذلك بناء على توجيهات الدكتورعمرو قنديل -مساعد وزير الصحة للطب الوقائى وتحت اشراف الدكتورمحمد عبد الفتاح -رئيس الادارة المركزية للصحة العامة و الدكتورة منال لبيب -مدير عام الادارة العامة للوبائيات والترصد وبرعاية الدكتورسامح العشماوى وبحضور الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية بالمديرية و انطلاقا من الدور الحيوى للتواصل اثناء المخاطر فى الوقت الذى يتصدى فيه العالم للتحديات القائمة والقادمة لأزمات الصحة العامة حيث ان التواصل اثناء المخاطر ومشاركة المجتمع داعمين لبعضهما البعض فى محاولة لوضع المجتمعات فى قلب الاستجابة للاحداث الصحية .

و ايماء لأهمية التواصل اثناء المخاطر لانه ضرورى لنجاح تقديم كل من التدخلات الطبية وغير الطبية ياتى حرص القطاع الوقائى (وحدة التواصل من اجل المخاطر) على عقد ورش عمل لتزويد الفريق الطبى بمعلومات عن تقييم المخاطر والتواصل من اجل المخاطر لما له من اهمية كبيرة فى مراحل الاستعداد و التاهب والاستجابة لأى حدث صحى قد يؤثر على الصحة العامة و للارتقاء بالمنظومة الصحيةوخفض عب المرض والوفيات تحت عنوان (تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةRCCE) .

وقد تم عقد ورشة عمل بمديرية الصحة بالفيوم بقاعة الدكتور محسن فتيح لمدة يومين بالاضافة الى التدريب الميدانى لمدة يومين بالمستشفى العام والوحدة الصحية بمنشاة عبد الله والمركز الطبى بالكيمان والمركز الطبى بالشيخ حسن ومركز رعاية طفل اول ورابع, وذلك بحضور جميع مديرى الادارات الفنية بالمديرية بالاضافة الى فريق الطب الوقائى

قام بالتدريب فريق وحدة التواصل من اجل المخاطر الدكتورة شيرين الغزالى - مدير الوحدة والدكتور ادهم حشيش والدكتور احمد ماهر.