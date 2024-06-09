غداً.. اعلان نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية فى الفيوم

يعتمد الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم فى الثالثة بعد الظهر غدا الاثنين نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية بالمحافظة للعام الدراسى 2023/2024 بحضور الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وصرحت الدكتورة أماني قرني، أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الذين ادوا امتحان الشهادة الإعدادية للعام 2024/2023م - الفصل الدراسي الثاني ، بلغ 64 الف و 876 طالب وطالبة ، أمام 265 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

حرم أمنى حول مقار لجان الثانوية..

من جهه اخرى قامت الاجهزة التنفيذية فى الفيوم باقامة حرم امنى امام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لاتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لاداء الامتحان فى سهولة ويسر , وقرر المحافظ الغاء الاسواق الاسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية والتى ستبدأ صباح غد بامتحان مادتى التربية الدينية من التاسعة صباحا وحتى العاشرة والنصف وامتحان مادة التربية الوطنية من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف . ويبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان فى المحافظة 18 ألف 274 طالب وطالبة، بالإضافة إلي 13 طالب للنور للمكفوفين.

وقد انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من جميع الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الحالى.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات , وشددت على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية.

كما تم تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا.

وتم التنسيق مع مديرية أمن الفيوم وذلك من أجل التأمين الكامل للجان الامتحانات وخطوط السير وأوراق الأسئلة والإجابة.

والتنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم، وذلك بتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة ، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ .