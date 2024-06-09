"يوم ماتفارق".. أحدث أغاني هيثم شاكر لصيف 2024

طرح الفنان هيثم شاكر أحدث أغانيه “يوم ماتفارق”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية يوم ماتفارق وكلماتها

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، وتقول كلماتها "يوم ما تفارق روح للناس واحكيلها بدالي

واللي تقوله عليا أنا عمري ما هنطق غيره

صعب أحاول أجمل صورة ماهيش فرقالي

أنت اخترت تسيب وخلاص قلبك وضميره

يوم ما تفارق روح للناس واحكيلها بدالي

واللي تقوله عليا أنا عمري ما هنطق غيره

صعب أحاول أجمل صورة ماهيش فرقالي

أنت اخترت تسيب وخلاص قلبك وضميره

هاتها في قلبي وقول للناس

هم أرتحت أنا منه خلاص

قول كان شر واديه خد شره في إيده وراح

وأعرف لما تحن لي تاني

إنك صعب في يوم تلقاني

وإن الباب اللي أنت قفلته مالوش مفتاح

هاتها في قلبي وقول للناس

هم أرتحت أنا منه خلاص

قول كان شر واديه خد شره في إيده وراح

وأعرف لما تحن لي تاني

إنك صعب في يوم تلقاني

وإن الباب اللي انت قفلته مالوش مفتاح

أما غريبة الدنيا بشكل يفاجيء يعني

كنت إزاي كل ده ماسك في أيدين بايعاني

قد ما خوفت زمان ألاقيك جاي لي تودعني

قد ما بكرة لا يمكن يوم هرجع لك تاني

هاتها في قلبي وقول للناس".

كان قد طرح هيثم حديثًا أغنية “أخر مرة قابلتك”، التي حققت أكثر من 390 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "أنا آخر مرة قابلتك كانت آخر مرة خرجت

آخر مرة خرجت وضحكت لبني آدمين

ده أنا من ساعة ما فارقتك وأنا مليت وآسيت وتعبت

ومليش نفس أروح فين، مليش نفس أروح فين

أنا آخر مرة قابلتك كانت آخر مرة خرجت

آخر مرة خرجت وضحكت لبني آدمين

ده أنا من ساعة ما فارقتك وأنا مليت وآسيت وتعبت

ومليش نفس أروح فين، مليش نفس أروح فين

ليه عودتني على قربك ده أنا يوم عن يوم بتعلق

بحياة عشقتها وأنا جنبك كان نفسي بجد تفرق

بين واحد حبك جدا وإدا لك قلبه أمن لك

ليه عودتني على قربك ده أنا يوم عن يوم بتعلق

بحياة عشقتها وأنا جنبك كان نفسي بجد تفرق

بين واحد حبك جدا، واحد حبك جدا وإدا لك قلبه، وإدا لك قلبه أمن لك

ده أنا آخر مرة قابلتك كانت آخر مرة خرجت

آخر مرة خرجت وضحكت لبني آدمين

ده أنا من ساعة ما فارقتك وأنا مليت وآسيت وتعبت

ومليش نفس أروح فين، مليش نفس أروح فين

مستغرب من اللي عملته اللي إنت عملته فاجئني

كان أجمل حلم حلمته كانت الفرحة بتسرقني

بستنجد بيك إرحمني مش قادر أعيش إلحقني