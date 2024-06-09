"نيرة و مريم" لاعبات الفيوم ينضمان للمنتخب القومى للدراجات

تستعد كل من نيرة احمد كمال و مريم محمد شحاتة لاعبات فريق الدراجات بنادى محافظةً الفيوم للانضمام لمنتخب مصر للدراجات بعد ان وقع عليهم الاختيار للمنتخب تمهيدا للمشاركة فى البطولات القادمة للمنتخب .

كما تم اختيار كل من مختار سيد عبد الرؤوف وعبد السلام صوفى ومصطفى منير فى منتخب مصر لذوى الاحتياجات الخاصة والذى يستعد للمشاركة فى البطولة الافريقية للدراجات البارالمبية ، والتى ينظمها الإتحاد المصرى للدراجات، وتستضيفها مصر بإستاد القاهرة، خلال الايام القادمة، بالإضافة إلى استعدادهم أيضاً لبطوله الجمهورية المقرر إقامتها بمحافظه الفيوم.

لجنة الاختيار..

أكد، الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى للدراجات، انه تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمت كل من الكابتن محمد ابراهيم مدرب المنتخب القومى، والكابتن محمد فتحى مدرب المنتخب، والمدير الفنى للعبة بالفيوم، لاختيار اللاعبين الذين سيتم مشاركتهم فى البطولة لسباقات المضمار والطريق وذلك قبل انطلاق البطولة باسبوع.وتم اختيار اللاعبتين من فريق نادى محافظة الفيوم .

كان الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى لفريق الدراجات بالفيوم قد استقبل امس لجنة من الاتحاد المصرى للدراجات لاختيار لاعبات من نادى محافظة الفيوم للانضمام لمنتخب مصر.

ويؤكد الكابتن محمد فؤاد ان نيرة و مريم من اللاعبات المتميزين وسيكون لهم مستقبل كبير فى اللعبة مشيرا انه وقع الاختيار عليها للانضمام لمنتخب مصر للدراجات، واثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، ان اختيارها كان اختياراً موفقا وتقييما سليماً.