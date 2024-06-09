اجتماع مجلس إدارة «الوفد» بعد تشكيله النهائى

بحث تنمية الموارد وتطوير العمل داخل المؤسسة

عقد أمس مجلس إدارة مؤسسة «الوفد» الإعلامية اجتماعه الأول بعد تشكيله الذى أقره الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تم عقد الاجتماع برئاسة النائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس الإدارة وضم التشكيل النهائى كلاً من: الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير «الوفد» وعبدالعظيم الباسل ومحمد فؤاد وكاظم فاضل وحمادة بكر، أعضاء الهيئة العليا للحزب والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة وصلاح صابر المدير التنفيذى بقسم الشئون الفنية، يذكر أن مجلس الإدارة تم تشكيله وفقاً للائحة الحزب التى قرر الدكتور عبدالسند يمامة تفعيلها فيما يتعلق بالمجلس.

حضر الاجتماع كل أعضاء مجلس الإدارة باستثناء الزميل حمادة بكر الذى يتغيب عن الحضور لسفره إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ناقش الاجتماع العديد من القضايا المهمة لتنمية موارد المؤسسة الإعلامية وتطوير العمل داخل المؤسسة من أجل اعتمادها على ذاتها، وقرر مجلس الإدارة عقد اجتماع دورى كل يوم 25 من الشهر.