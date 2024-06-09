نصائح لحفظ لحوم الأضاحي طازجة لأطول فترة

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد الكثير من المسلمين في تخزين لحوم الأضاحي التي يحصلون عليها سواء بالشراء أو توزيع الأضاحي بين الأقارب والفقراء والمساكين، ولكن كيف يتم الحفاظ على هذه اللحوم طازجة لأطول فترة ممكنة.

نصائح هامة لحفظ لحوم الأضاحي:

قبل الذبح

شراء الأضحية من مصدر موثوق: تأكد من سلامة وصحة الحيوان قبل شرائه.

ترك الحيوان يرتاح قبل الذبح: فهذا يُساعد على تليين اللحم وتحسين جودته.

بعد الذبح

ترك لحوم الأضاحي يبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة على الأقل.

ثم ضعه في الثلاجة أو الفريزر.

تقطيع اللحم إلى قطع متوسطة الحجم:

كلما كانت القطع أصغر، كلما بردت بشكل أسرع.

إزالة الدهون الزائدة

تقلل إزالة الدهون من عملية التلف في لحوم الأضاحي.

تجفيف اللحم من الماء:

استخدم ورق المطبخ لإزالة أيّ رطوبة زائدة.

طرق تخزين لحوم الأضاحي:

الثلاجة:

يمكن حفظ اللحم في الثلاجة لمدة 3 إلى 5 أيام ويجب التأكد من لفّه بإحكام في ورق نايلون أو ورق قصدير، كما يجب أيضًا عدم تكديس اللحم في الثلاجة، مع ترك مسافات بين القطع لضمان دوران الهواء.

الفريزر:

يمكن حفظ اللحم في الفريزر لمدة 4 إلى 12 شهر. استخدم أكياس التجميد المخصصة لحفظ اللحوم. تأكد من إزالة الهواء من الأكياس قبل غلقها. وسمّ كلّ كيس باسم نوع اللحم وتاريخ التجميد.

نصائح عامة حول حفظ لحوم الأضاحي: