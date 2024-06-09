لا يمكن تجاهلها.. أطباء يكشفون أعراض الربو

مع تفاقم الربو، يمكن أن ينتهي نقص الرعاية في الوقت المناسب بأكثر الطرق حزنا، ولذلك سمى الخبراء أعراض الربو التي لا يمكن تجاهلها.

التعب

يرتبط الأرق المزمن والتعب بخطر الإصابة بمشاكل القلب والسكري، ولكن بعض الخبراء يشيرون أيضا إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مسار الربو. لذلك، يجب على مرضى الربو الذين يواجهون سوء نوعية النوم والتعب المستمر ألا يتخلوا أبدا عن الأدوية الخاصة في حالة تفاقم نوبات المرض.

تثاؤب

إذا بدأت فجأة في أخذ نفسا عميقا أو التثاؤب، فهذا يعني أن الجسم يحتاج إلى المزيد من الأكسجين. ربما من أجل إزالة المزيد من ثاني أكسيد الكربون. تبذل أجسامنا هذه الجهود لاستعادة التوازن في عمل الممرات الهوائية المضطربة. من الناحية النظرية، يمكن أن يسبق هذا نوبات الربو.

سعال طويل

في معظم الأحيان، يعتبر السعال مظهرا من مظاهر البرد أو التهاب الشعب الهوائية. ولكن إذا استمر لفترة طويلة، فقد يشير إلى تطور الربو، الذي لم يتم تشخيصه حتى. لا تتجاهل أبدا سعالا طويلا غير قابل للسرور.

حساسية من القطط

يرتبط أكثر من نصف جميع حالات الربو بالحساسية، وجد الباحثون أن مسببات الحساسية للقطط تشارك في تطوير 30٪ من جميع حالات الربو. لسوء الحظ، يجب أن يكون مرضى الربو حذرين بشكل خاص عند التعامل مع هذه الحيوانات الرائعة.

ما لا تعرفه عن الربو

الربو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي. وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير (أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيطًا. وبالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية وقد يؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة.

لا يمكن علاج الربو، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه. نظرًا لأن الربو غالبًا ما يتغير بمرور الوقت، فمن المهم أن تعمل مع الطبيب المعالج لك لتتبع العلامات والأعراض وتعديل العلاج حسب الحاجة.