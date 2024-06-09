نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود طالبات كلية التمريض التوعوية

واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولاته التفقدية لمتابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ حيث تفقد لجان امتحانات كلية التمريض بنات بالقاهرة ترافقه الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وسعاد بكر الأمين العام المساعد لفرع البنات،وقد تفقد لجان امتحانات الفرقة الرابعة في مادتي (الطب النفسي - وإدارة الصحة العامة).

وخلال الجولة قام نائب رئيس جامعة الأزهر بتفقد اللجان واطمأن على بناته الطالبات في مختلف اللجان، كما اطمأن على مستوى الأسئلة في المادتين، وتابع وجود أستاذ المادة بجانب الاطمئنان على وجود الإشراف الطبي على مدار فترتي الامتحان.

توزيع الماء المثلج على الطالبات داخل اللجان

كما قام بتوزيع الماء المثلج على الطالبات داخل اللجان، إضافة إلى توزيع الشيكولاته عليهن، داعيًا المولى -عز وجل- لهن بالتوفيق والنجاح، وأن يكن خريجات نافعات لدينهن ووطنهن.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات كنترول الكلية، وقام بالاطمئنان على سير العمل داخل الكنترول والتصحيح أولًا بأول.

وشدد نائب رئيس الجامعة على مراعاة الدقة في أعمال الكنترول مراعاة لمصلحة الطالبات، ووجه فضيلته بضرورة الاهتمام بالطالبات الوافدات في الكلية والبالغ عددهن 130 طالبة من مختلف أنحاء العالم، انطلاقًا من أنهن سيصبحن سفيرات لجامعة الأزهر في بلادهن.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالتمثيل المشرف لطالبات كلية التمريض في جميع المؤتمرات واللقاءات العلمية التي تعقد بالتعاون مع الجامعات المصرية، مثمنًا جهود طالبات الكلية التوعوية في خدمة المجتمع خلال القوافل التوعوية التي يقمن بها.



جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة عز الرجال، الأستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع، والأستاذة شيماء فوزي مديرة الكلية.