سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 9 - 6 - 2024

يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن والبيض؛ وذلك بسبب تذبذب الأسعار بشكل يومي، حيث سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 91 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الوراك من 100 إلى 105 جنيهات

سعر الكبد والقوانص 110 جنيهات.

كيلو الهياكل بـ 60 جنيهًا.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 150 جنيهًا.

سعر الأرانب 130 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 130 الأسواق بين 135 و140 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 131 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 140 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 130 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 135 و 140 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

سعر كتكوت أبيض أهالي 28 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 29 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 18 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.