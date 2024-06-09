هي تستطيع تطلق ورشة عمل لتعليم فن المكرمية للسيدات

أطلقت مؤسسة " هي تستطيع للتنمية"، برئاسة الدكتورة دعاء زهران ، ورشة تعليم فن المكرمية، والتي تقدمها مبادرة الست مستورة بالمؤسسة بشكلٍ مجاني بالكامل، وذلك في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى كونها من الأمور التراثية المهمة.

قدمت الورشة دعاء مصطفي مدربة المكرمية، تحت أشراف غادة المغازي مسؤل ملف الحرف اليدوية بالمؤسسة على مدار ٦ أيام غير متتالية .

وأكدت المؤسسة أن ورش الحرف اليدوية تأتي في إطار الحرص على تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق وتطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية لهن.

وأكدت ، علي أن تطوير مجال الحرف اليدوية والتراثية والمكرمية، يُمثل أحد المحاور المُهمة لصون الهوية المصرية، فضلًا عن قدرته الهائلة في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، للأسر والفئات المُنتجة لها.

‎