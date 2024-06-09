نهال عنبر تسرق الأنظار بالحجاب مع نجلها أمام الكعبة (صور)

ظهرت الفنانة نهال عنبر وهي ترتدي الحجاب في صورة تجمعها مع نجلها، المخرج حسام الحسيني، وأثارت الصورة التي نشرتها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، الكثير من التعليقات والإعجابات من متابعيها، حيث أثنى العديد على إطلالتها بالحجاب وأبدوا إعجابهم بعلاقتها القوية بنجلها.

نهال عنبر ونجلها

وكانت الصورة أثناء آداءها مناسك العمرة مع نجلها في السابق، وتألقت نهال عنبر بعبائه بيضاء جذابة، وحجاب نفس اللون، مما عكس جمال ملامحها وأنوثتها، ولم تبالغ في وضع المكياج، مكتفيه برموش كثيفة وبلاشر وأحمر شفاه باللون النود الفاتح.

وظهر نجلها حسام الحسيني بملابس الإحرام، وفي صورة سابقة، كان يقبل يد والدته، وعلقت الفنانة نهال عنبر على الصورة: "ابني نور عيني ربنا يحميه ويحفظه زي ما بيحميني وبيخاف عليا".

نهال عنبر ونجلها

نهال عنبر تعلن موعد مسرحيتها "عفارت عليك"

وكشفت الفنانة نهال عنبر، موعد عرض مسرحيتها الجديدة "عفارت عليك"، والمقرر له في ثاني أيام عيد الأضحى 2024، الموافق 18 من شهر يونيو 2024، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

وشاركت نهال عنبر متابعيها ومحبيها، البوستر الدعائي للمسرحية، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "بداية عرض مسرحية عفارت عليك، بداية من ثاني أيام عيد الأضحى، يوم 18 يونيو، إخراج نور عفيفي، على مسرح عبد المنعم جابر، في كامب شيزار بالإسكندرية.

أبطال مسرحية عفارت عليك

مسرحية "عفارت عليك" مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة"، وهي من بطولة نهال عنبر، منير مكرم، كريم الحسينى، مراد فكري، أحمد بسيم، نيڤين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسيني زهران، شيماء النمس، آمل أشرف، عمرو أمين، بوسي الأمير، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، وهو من إنتاج كلاكيت للإنتاج الفني حسن عبدالحميد، إشراف إدارى د.أحمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي.