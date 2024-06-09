أوراسكوم للتنمية لا تمتلك حصص في شركة إف تي آي الألمانية

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان للبورصة بشأن إشهار شركة إف تي آى الألمانية (FTI Touristik Gmbh) إفلاسها، وما يتداول عن ضمان شركة ميتنج بوينت للديون الشركة المفلسة.

أكد أوراسكوم في بيان للبورصة، أنه ليس لديها أي حصة في شركة FTI الألمانية أو شركة ميتنج بوينت إطلاقًا، منوهة إلى أن تأثير الإفلاس على أعمال أوراسكوم للتنمية غير جوهري.

كانت اوراسكوم قد سجلت إيرادات عقارية وصلت إلى 2.8 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024 بزيادة قدرها 40.8% مقارنة بالربع الأول من 2023.

وحققت مبيعات عقارية حوالي 8.8 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من 2024 مقابل 2.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2023.

ونوهت الشركة بأن الارتفاع في المبيعات العقارية قد نتج من زيادة أسعار متوسط سعر المتر المربع في جميع الوجهات بالإضافة الي زيادة عدد الوحدات المباعة حيث ارتفعت بنسبة 124.3% لتصل إلى 610 وحدة مباعة خلال الربع الأول من 2024.