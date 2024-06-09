إعلان أكبر حركة ترقيات في تاريخ هيئة النيابة الإدارية

اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة بجلسته المنعقدة اليوم، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الهيئة للسيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وشملت ١٨٩٦ عضواً.

وتضمنت حركة الترقيات الآتي:-

ترقية ١٥٦ مستشارا بدرجة وكيل عام أول إلى مستشار بدرجة نائب رئيس هيئة.

ترقية ٢٤٣ مستشارا بدرجة وكيل عام إلى مستشار بدرجة وكيل عام أول.

ترقية ٢٤٧ رئيس نيابة من الفئة "أ" إلى مستشار بدرجة وكيل عام.

ترقية ٣٤٥ رئيس نيابة من الفئة "ب" إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "أ".

ترقية ٤ وكلاء نيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة "ب".

ترقية ٢٠٤ وكلاء نيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.

ترقية ٣٥٢ مساعد نيابة إلى درجة وكيل نيابة.

ترقية ٣٤٥ معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وفي هذا الصدد يتقدم المستشار حافظ عباس، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني لكل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية لما فيه رفعة الوطن.