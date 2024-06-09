منافس جديد للألماس التقليدي يستحوذ على 60% من إجمالي مبيعات الأحجار الماسية عالميا

رصدت الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية انطلاق انتاج جديد من المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية مرصعة بالألماس المعملي ( الاب جرون دايموند ) والذي يعد منافس قوي للألماس التقليدي حيث شهدت الأسواق العالمية نقلة نوعية في انتاج و تجارة هذه الأحجار مستحوذة علي ما يقرب من 60 % من حركة مبيعات الاحجار الثمينة , كما ارتفع الاعتماد علي" اللاب جرون " في قطاعات الأزياء والمجوهرات وتطبيقات القطاع الصناعي كما يتميز اللاب جرون بكونه اقتصاديًا ومستدامًا وصديقًا للبيئة.

وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات أنه وفقًا للتقارير العالمية فقد بلغت قيمة سوق الالماس المصنع معمليا " لاب جرون " عالميا 24.0 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 59.2 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6٪ من عام 2023 إلى عام 2032 , واستحوذ قطاع

( CVD - Chemical Vapor Deposition) على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف إيرادات سوق اللاب جرون كما تعد هذه الطريقة مسؤلة عن انتاج أنقى أشكال الالماس بما يفوق انتاج الألماس الطبيعي في بعض الحالات .

كما من المتوقع أن يُظهر قطاع

( High Pressure High Temperature- HPHT )

أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.8٪ من عام 2023 إلى عام 2032 وهذا يخلق ألماسًا مطابقًا للماس المستخرج طبيعيًا وهو ألماس كربوني نقي .

اللاب جرون بالأسواق العالمية :

أظهرت التقارير استحواذ أمريكا الشمالية على أعلى حصة سوقية من حيث الإيرادات في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إيرادات سوق اللاب جرون عالميا و من حيث الانتاج تعد الصين الدولة الأولى من حيث إنتاج وتصدير اللاب جرون في حين من المتوقع أن تصبح الهند مركزًا رئيسيًا له في جميع أنحاء العالم.

مبيعات اللاب جرون من حيث الحجم :

يحظى الألماس بوزن 1 إلى 2 قيراط بشعبية كبيرة في صناعة خواتم الخطوبة والزفاف، ومن المتوقع أن يكتسب شعبية في المستقبل , واستحوذ القطاع الذي يقل عن 2 قيراط على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي إيرادات سوق الماس المزروع في المختبرات العالمية، ومن المتوقع أن يشهد أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.9٪ خلال الفترة المتوقعة.

استحوذ القطاع عديم اللون على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي سوق الماس المزروع في المختبرات العالمية

ومن المتوقع أن يحافظ على مكانته القيادية طوال الفترة المتوقعة ويحظى اللاب جرون عديم اللون بشعبية كبيرة في صناعة المجوهرات مثل خواتم الخطوبة, كما تستخدم على نطاق واسع لإنتاج قطع المجوهرات مثل القلائد والأساور ودبابيس الأنف والمعلقات , ومع ذلك، من المتوقع أن يسجل القطاع الالماس الملون أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.4٪ في الفترة من 2023 إلى 2032.

أهم القطاعات الانتاجية التي استحوذ عليها اللاب جرون عالميا :

استحوذ قطاع الأزياء على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي إيرادات سوق الماس المزروع في المختبرات العالمية ومن المتوقع أن يشهد أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.0٪ خلال الفترة المتوقعة , يؤدي التعاون بين شركات المجوهرات والماس المزروع في المختبر إلى إنشاء قطع حصرية من المجوهرات التي يتم اعتمادها في أحداث الموضة ، مما يعزز مبيعات الماس المزروع في المختبر في الموضة .

اللاب جرون بالاسواق المحلية :

أما علي صعيد الأسواق المحلية , أطلقت شركة جوايو ايجيبت Joyaux Jewelry انتاج خط كامل للمشغولات المرصعة باللاب جرون المعتمدة من منظمة IGI بشهادات اعتماد دولية مطابقة للتي تصدري للألماس الطبيعي ( International Gemological Institute ) من حيث الوزن واللون والقطع والنقاء لتكون الشركة الأولي في استقدام و استخدام هذه الحجارة للأسواق المصرية , بما يضمن حصول المستهلك المصري علي منتج راقي يتمتع بأعلي درجات الجودة .

ويعد دخول اللاب جرون للأسواق المصرية فرصة كبيرة لشريحة عريضة من المستهلكين لاقتناء قطع من الألماس بسعر منافس ويقل حوالي 60% عن سعر الألماس التقليدي بالرغم من تمتعه بنفس الجودة و النقا