تراجع السبيط.. أسعار الأسماك بتعاملات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور.. شهدت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة نوع من التباين السعري لمختلف الأنواع، إذ تختلف الأنواع عن بعضها، وسجل سعر السمك البوري "1" مابين 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات الذي يهتم بها المواطن ومتابعو الوفد بصورة لحظية، للوقوف على أهم المستجدات التي تطرأ على الأسعار، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم الأحد بسوق العبور

البلطي "1" من 62 : 64 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 : 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 50 : 250 جنيهًا.

سجل البوري "1" من 100 : 150 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل البوري "2" من 85 : 95 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

وهناك أنواع أخرى من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة

قشر البياض نحو من 110 : 160 جنيهًا للكيلو.

البياض الأملس "1" بلدي نحو من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

البياض الأملس "2" بلدي نحو من 40: 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

القراميط - شيلان من 30 : 70 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

مكرونة سويسي من 80 : 120 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 60 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

موسى ما بين 190 : 400 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

سبيط - كليماري- سابيا ما بين 190 : 400 جنيه للكيلو «طاولة خشب».

القرش من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الحدادي من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الكابوريا من 40 : 225 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب -صندوق فوم- تكنة بلاستيك».

سمك مرجان 2 من 65 : 105 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سمك مرجان مجمد من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون 2 من 75 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون مجمد من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

دنيس من 100 : 260 جنيهًا للكيلو «تكنة بلاستيك».

مازليا - كشر من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

شعور من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وقار من 100 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

قاروص - لوت من 90 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سردين مجمد ما بين 50 : 100 جنيه للكيلو «كرتونة».

ماكريل مجمد من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "2" من 380 : 480 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "3" من 100 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.