الدقهلية: 154 لجنة جاهزة لاستقبال 56 ألف299 طالب وطالبة بالثانوية العامة

تنطلق غدا الإثنين امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024. بالمواد غير المضافة للمجموع، ويؤدي 56 ألف و299 طالب وطالبة، موزعين 37492 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و8030 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و10449 بالشعبة الأدبية، و131 دمج و9 مكفوفين و2 بالجنة الأورام و6 بالجنة سجن جمصة و232 طلاب التعليم الدولى أمام 150 لجنه بالإضافة إلى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية ، غدا الإثنين، امتحان مادتي التربية الدينية في اللجنة الأولى والتربية الوطنية في اللجنة الثانية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين على أعمال الامتحانات

وشدد على عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة وخطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة. كما تم التنسيق مع مديرية الصحة، لتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأوصى بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر و تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة والإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية للتواصل مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة سير الامتحان

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية