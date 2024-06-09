كل ما تريد معرفته عن بنك التنمية الجديد NDB وفرص الشراكة مع مصر (إنفوجراف)

يؤسس الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي مع البنك، ويعد الأول من نوعه خارج الدول المؤسسة لتجمع "بريكس" تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، لشراكة جديدة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الجديد، في عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظومة المالية الدولية.

وتنشُر وزارة التعاون الدولي، التقرير التالي الذي يسرد قصة تأسيس بنك التنمية الجديد NDB، ودوره في دعم جهود التنمية العالمية، وتنويع آليات الدعم والمساندة المتاحة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والفرص المتاحة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك بعدما انضمت رسميًا إلى عضويته في مارس 2023.

أنشئ بنك التنمية الجديد عام 2015 برأسمال مبدأي مصـرح بـه 100 مليـار دولار مقسـمة إلـى مليــون ســهم، وهــو بنــك يــوازي البنــك الــدولي ويهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية والتنميـة المستدامة، ونجح منذ تأسيسه في تمويـل 96 مشـروعًا بمـا يعادل نحو 33 مليار دولار أمريكي. ويعمل البنك على تحقيق التكامل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف ويتيح المزيد من الفرص التمويلية للدول النامية والناشئة

يستهدف البنك إنشــــــــاء نظــــــــام نقـــدي ومصـــرفي دولـــي لا يعتمـــــــــد علـــــــــى القـــــــــوى الاقتصــــادية الكبــــرى مــــن أجــــل تمويــــل مشــــروعات البنية التحتية ومشـروعات التنميــــة المســــتدامة فــــي دول البـريكس وغيرهـا مـن الاقتصـــــــــادات الناشـــــــــئة والبلدان النامية.

تعزيـــــــــز جهـــــــــود المؤسســــــــــات الماليــــــــــة مُتعـــــــــــــــددة الأطـــــــــــــــراف والإقليميـــــة الراميـــــة إلـــــى تعزيـز النمـو والتنميـة علـى المســتوى العــالمي، حيــث يــدعم البنــك المشــروعات العامـــــة أو الخاصـــــة مـــــن خلال القروض والضمانات والمشـــــــــاركة فـــــــــي رأس المــــــال والأدوات الماليــــــة الأخرى.

يعد البنـك أحــد أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المسـاهمة فـي رأس مالــــــه، حيــــــث يــــــولي اهتمامًـــا خاصًـــا بمجـــالات مثـــــــــل تســـــــــهيل نقـــــــــل التكنولوجيا وتعزيـز الابتكـار وحـــــــل مشـــــــكلات أمـــــــن الغـــذاء والطاقـــة وتطـــوير البنيـة التحتيـة المسـتدامة ودعم التنمية.

يبلـغ حجـم رأس المـال المصـرح بـه لبنـك التنميـة الجديــــد 100 مليــــار دولار أمريكــــي، وهــــو مفتــــوح للاكتتـــــاب مـــــن قبـــــل أعضـــــاء الأمـــــم المتحـــــدة، وتنقســـم الحصـــص الخاصـــة بـــرأس مـــال البنـــك بالتســـاوي بـــين الـــدول الخمـــس المشـــاركة فـــي تأسيســه، حيــث توزعــت النســب بالتســاوي بــين البرازيـــــل، وروســـــيا، والهنـــــد، والصـــــين، وجنـــــوب إفريقيا، حيث تسهم كل دولة بنسبة %18.98 .

يعزز انضمام مصـر إلـى تجمـع البريكس من فرص الاستفادة مـن المجـــالات التـــي تـــدخل فـــي الأنشـــطة المتعـــددة لبنــــك التنميــــة الجديــــد التــــابع للبــــريكس، وفــــي مقـــــدمتها دعـــــم التنميـــــة المســـــتدامة وتعزيـــــز التعـاون والتكامـل الإقليميـين عبـر الاسـتثمار فـي مجـــالات البنيـــة التحتيـــة بشـــكل أساســـي، مثـــل: الطاقة، والنقـل، والميـاه، والاتصـالات.

أبـــدى مســـئولو البنـــك رغبـــتهم فـــي تعميــــق العلاقـــات مـــع مصـــر خـــلال الفتـــرة القادمـــة، ويمثل الملتقى الذي ينظمه البنك في مصر فرصة للتعريـــف بعمليــــات البنــــك، وســــبل معاونــــة الحكومــــة والقطــاع الخــاص فــي الانــدماج فــي العمليــات التنمويـــة. ومناقشــة امكانيـــة التعــاون المســـتقبلي بـــين أعضــــاء تجمــــع البــــريكس الحــــاليين والجــــدد لتعظـــيم اســـتفادة مصـــر مـــن الانضـــمام إلـــى تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.

يـــــولي بنـــــك التنميـــــة الجديـــــد أهميـــــة كبيـــــرة لتمــويلات المنــاخ حيــث يهــدف إلــى تخصــيص٪40 مــــن إجمـــــالي حجــــم المشـــــروعات التـــــي تســـاهم فـــي التخفيـــف مـــن آثـــار تغيـــر المنـــاخ والتكيف معه.

يـــــــوفر بنـــــــك التنميـــــــة الجديـــــــد أداة تمويـــــــل مرنـــــــة تســـــــمى "تمويـــــــل متعـــــــدد الشـــــــرائح مشـروعات لتمويـل) Multi-Tranche Facility) بنيـة تحتيـة كبيـرة يحتـاج تنفيـذها أن يكـون علـى مراحــل، بحــد أقصــى 10 ســنوات، حيــث يوافــق مجلس ادارة البنـك علـى المشـروع ككـل، ويـتم إبرام اتفاق قرض لكل شريحة، وهذا لا يتطلـب موافقــــات جديــــدة مــــن مجلــــس إدارة البنــــك.

يـدعم بنـك التنمية الجديد المشـاريع العامــــــة أو الخاصــــــة مــــــن خــــــلال القــــــروض والضــــــمانات والمشــــــاركة فــــــي رأس المــــــال والأدوات الماليــــة الأخــــرى فضــــلًا عــــن تقــــديم المســاعدة الفنيــة للمشــاريع التــي ســيدعمها ومنهــــا مشــــروعات تمثــــل أولويــــة للاقتصــــاد المصـــري وفـــي مقـــدمتها مشـــروعات النقـــل، والميـاه والصـرف الصـحي، والطاقـة النظيفـة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.



