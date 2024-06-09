رئيس مركز قوص يترأس اجتماع لجنة التخطيط المحلي

ترأس المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، اجتماع لجنة التخطيط المحلي لمناقشة مخراجات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وكذا مناقشة المشروعات المقترح ادرجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وذلك في حضور فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز، ومحمد محمود مدير إدارة التخطيط، فضلاً عن حضور لفيف من القيادات الاهلية والشعبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني بالمدينه.

أكد رئيس المركز، في بداية اللقاء الي انه تم نهو جميع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي بلغت تكلفتها حوالي 58 مليون، لافتا الي ان هناك متابعة دورية لكافة المشروعات التي يجري تنفيذها علي ارض المدينة سواء كانت ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة او المدرجة بالخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة.

وتم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية القادمة والتي جاء جزءاً منها مكملا لخطط التنمية للاعوام السابقة بهدف إحداث طفرة تنموية شاملة تنسجم وتتكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية علي ارض الواقع، موضحا المستهدفات المطلوب تحقيقها من الخطة التي تماشي مع ابخطط والبرامج المرتكزة على الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوي برامج الرصف ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين البيئة والارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة، وكذا اعمال صيانة واصلاح بمعدات الحملة الميكانيكية فضلا عن رفع كفاءة المبني، وذلك بتكلفة استثمارية لكل مشروعات الخطة تقدر بحوالي 64 مليون جنيه، مشيرًا الي ان كافة المشروعات المدرجة تهدف في نهاية المطاف الي تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

وأضاف رئيس المركز، أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعاتها أيضًا تطوير الميادين العامة واعمال تجميل بشوارع الرئيسية فضلا عن تطوير منظومة اعمدة الانارة موجها بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في اعتماد مستهدفات الخطط الاستثمارية للعام المالي الجديد.

محافظ قنا يفتتح مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، أعمال تطوير مقر مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدشنا، جاء ذلك بحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار علي انور رئيس محكمة دشنا و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

وقال محافظ قنا، إن افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق المطور من ضمن الخدمات الاجتماعية التي تحرص الحكومة المصرية علي تقديمها للمواطنين بصورة جيدة وذلك بالتعاون بين وزارة العدل والمحافظة ، مشيدا بجهود وزارة العدل لإنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يواكب الثورة التكنولوجية والتحول الرقمى فى سبيل التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.