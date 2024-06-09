رئيس مدينة ابوقرقاص يبحث استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

بحث المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا ، عدداً من الملفات والموضوعات الحيوية خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص ، بحضور نواب رئيس المركز ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمركز ، ومديرى الإدارات بالمركز ، وممثلي الشركات والهيئات .

أكد رئيس المركز ، خلال الإجتماع على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية ، لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، لافتاً ، إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل علي مدار الساعة ، لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات ، وتسريع معدلات الأداء ، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح ، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.

وأعلن رئيس المركز، عن رفع درجة الإستعداد القصوى تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجهاً بإلغاء كافة الإجازات والراحات لنواب رئيس المركز، ولرؤساء الوحدات المحلية القروية، وادارة الخدمات والإدارات التابعة لها ، خلال فترة العيد، وتفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة ، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة ، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى فتح الساحات أمام المصلين وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

ووجه رئيس المركز، مدير ادارة التموين بمركز ابوقرقاص، بتكثيف الجهود، استعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية ، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة على الأسواق طوال فترة العيد ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكلف رئيس المركز ، مدير الإدارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها، وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة، على مدار 24 ساعة، خلال فترة الأعياد، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي لطاقم الأطباء والتمريض والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفى العامة وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ .

ووجه رئيس المركز، رؤساء الوحدات المحلية القروية بالتوسع فى شوادر ومنافذ عرض وبيع اللحوم البلدية، بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتعاون مع الإدارة الصحة ، والطب البيطري، إلى جانب متابعة مواقف سيارات الأجرة، بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف ، للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، وتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، بالإضافة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والمرور على المعديات والمراسي ، بالتنسيق مع الحماية المدنية والمسطحات المائية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لإستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وشملت خطة رئيس المركز ، تكليف ادارة الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر ومحلات بيع اللحوم ، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية ، والتأكد من نظافة الأدوات وأعمال الصيانة الدورية للمجازر ، وذلك في إطار تحقيق الإنضباط وإحكام الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم ، لضمان مدى صلاحيتها للاستهلاك.

وناشد رئيس المركز ، المواطنين بضرورة الإلتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، ومعاونة الأجهزة التنفيذية ، حيث تم تخصيص المجازر الحكومية لإستقبال أضاحي المواطنين، ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة العيد ، كما بحث رئيس المركز ، مع مدير الإدارة التعليمية بمركز ابوقرقاص ، استعدادات مركز ومدينة ابوقرقاص ، لإجراء امتحانات الثانوية العامة .

وشدد على تحقيق أعلى درجات الراحة والآمان للطلاب أثناء الإمتحانات ، بما يضمن انتظام سير العملية الإمتحانية ، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة ، وتجهيز استراحات المراقبين والتأمين ، خلال فترة انعقاد الإمتحانات ، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان فضلاً عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير زائرة صحية داخل كل لجنة ، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى ، مع تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس التي تجرى بها الإمتحانات.

وفى ختام المجلس التنفيذي استعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والإستثمارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص ، عن العام المالي 2023 /2024 ، على مستوى مركز ابوقرقاص ، وإدارة الخدمات والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.