محافظ أسوان: تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية للشباب على المهن المختلفة

ضمن سلسلة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك "، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتم مواصلة تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المجانية من أجل تحسين المستوى المهارى للشباب فى المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل الداخلى والخارجى.

وأكد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية على المهن المختلفة، والتى ضمت صيانة أجهزة التبريد والتكييف، وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والدش وبرمجة الريسيفر، وشبكات الحاسب الآلى بمركز تدريب مهنى المحمودية، وتقديمها بالجودة العالية لضخ مخرجات تدريبية جيدة إلى سوق العمل.

ولفت إلى أن الشباب الذى تم إستهدافه بالبرامج التدريبية طلبة التعليم المزدوج " قسم شبكات " من سن 18 إلى 45 سنة ، وذلك طبقاً للبرتوكول المبرم مع مديرية التربية والتعليم وجمعية المستثمرين بأسوان ، وأشار فوزى صابر بأن البرامج شملت الجانب النظرى والعملى، وكذلك تنظيم زيارات عملية لمواقع خارجية لطلبة التعليم المزدوج وممارسة جانب من الصيانات بشكل عملى، ويتم بالتوازى إستكمال تنفيذ حزمة من التدريبات بمركز المحمودية مع الجهات الشريكة لدعم إستمرارية تنفيذ الخدمات التدريبية بالمركز طوال العام ، وأن ذلك يأتى ضمن تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر بأسوان لإقتحام سوق العمل بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف خلق فرص عمل ذاتية للشباب وتنمية مهارات التدريب التى تؤهلهم لممارسة نشاط مهنى يدر لهم دخل مناسب.

وعبر المتدربين عن كامل شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسىي، وزير العمل حسن شحاته، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ولجميع القائمين على العملية التدريبية لإستفاداتهم بشكل عملى وجيد من البرامج المقدمة لهم ، وتلقيهم التدريبات على أيدى نخبة متميزة من المدربين ، مقدمين إمتنانهم الكبير لحرص مركز تدريب المحمودية على متابعتهم بعد إتمام التدريب ، ومع المدربين من خلال مجموعات الواتس آب لتقديم المشورة الفنية لهم ، وفرص العمل المتاحة ، وعرض كل ما يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد .