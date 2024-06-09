محافظ أسوان: جاهزية 27 لجنة لإستقبال 7292 طالب وطالبة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم رفع درجة الإستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية، مع رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024 ، والتى تبدأ فى 10 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميدانى والمتابعة الدورية لإنتظام سير الإمتحانات وتقديم الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأشار أشرف عطية، إلى أنه قام بالمرور الميدانى لمتابعة جاهزية المدارس من توافر كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح لإستقبال 7292 طالب وطالبة داخل 27 لجنة رئيسية بالإدارات التعليمية الخمس، بالإضافة إلى الإطمئنان من مدير المديرية على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب، وتجهيز إستراحات المراقبين بإجمالى 26 إستراحة للرجال والسيدات، ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الإمتحانات، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية، مع عدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان.