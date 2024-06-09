رئيس أزهر سوهاج يهنيء أوائل الشهادة الإعدادية

تقدم فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات إلى أوائل الشهادة الإعدادية بمعاهد المحافظة، مع خالص التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم أبناء أدام الله عليهم نعمة العلم والاجتهاد والنجاح والتفوق وأن ينفعهم بما علَّمهم.

وكانت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد حمادى قد أعلنت عن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظة والتي ضمت11 من المكفوفين و11 من المبصرين .



شملت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمنطقة سوهاج الأزهرية الأول مكفوفين شوهيدا جمال عبد العاطي السيد معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي وحصلت على مجموع 401 بنسبة 89.11% والمركز الثانى عزة أنور السيد صادق معهد فتيات بنجا الإعدادي الثانوي بمجموع 367 بنسبة نجاح 81.55% والمركز الثالث عبد الله حازم محمود السيد معهد الخيام الإعدادي الثانوي بنبن بمجموع 365 بنسبة 81.11% والمراكز الرابع مروة محمد فراج فرغلي معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي بمجموع درجات 360 بنسبة نجاح 80% والمركز الخامس عمر محمد حلمي حسن معهد أولاد يحيى الإعدادي الثانوي 322 بنسبة نجاح 71.22 % والمركز السادس محمد شحاتة يوسف السمان معهد بيت داوود الإعدادي الثانوي بمجموع درجات 314 بنسبة 69.7% والمركز السابع شاكر عبد الناصر محمود محمد البلينا الإعدادي الثانوي بمجموع درجات 309 بنسبة 68.6% والمركز الثامن زياد عثمان تغيان عبد الحميد معهد محمد صديق المنشاوي الإعدادي الثانوي بمجموع 298 بنسبة 66.22%.

أما الاوئل الشهادة الإعدادية الازهرية مبصرين المركز الأول سلمى قبيصي محمد خلف الله معهد فتيات علي بن أبي طالب بمجموع درجات 487 بنسبة نجاح 99.38% والمركز الثانى جنات أنور فرغلي عبد النعيم معهد فتيات المراغة بمجموع 486 بنسبة 99.18% والمركز الثالث تقى محمد عاطف محمد معهد فتيات المراغة الإعدادى بمجموع 485 بنسبة 98.97% والمركز الرابع هبة السيد خلف بخيت معهد فتيات المراغة الإعدادي بمجموع 484 بنسبة 98.77% والمركز الخامس سارة علي محمد أبو زيد معهد فتيات الشيخ محمود عنبر الإعدادي النموذجي بمجموع 483 بنسبة 98.57% والمركز الخامس مكرر منة حسين محمد عبدالحليم بمعهد فتيات الشيخ عبد الله احمد عبد الحليم الإعدادي بشطورة بمجموع 483 بنسبة 98.57% والمركز السادس زياد ياسر نصر الدين الشمندي بمعهد الإمام مالك الإعدادي النموذجي بمجموع 482 بنسبة 98.36% والمركز السادس مكرر شهد ماهر عبداللطيف خليل بمعهد فتيات علي بن أبي طالب النموذجي الإعدادي بمجموع 482 بنسبة 98.36% والمركز السادس مكرر ملك كمال محمد أحمد بمعهد فتيات المراعة الإعدادي بمجموع 482 بنسبة 98.36% والسادس مكرر ملك هاشم محمد هاشم بمعهد فتيات المراغة الإعدادي بمجموع 482 بنسبة 98.36% والمركز السادس مكرر يارا أحمد عثمان محمد مهعد فتيات المحامدة القبلية الإعدادي مجموع 482 بنسبة 98.36 % .