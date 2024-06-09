أسعار زيت الطعام اليوم الأحد لدى التاجر

أسعار زيت الطعام اليوم الأحد.. حالة من الثبات شهدتها أسعار زيوت الطعام خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، وسجل سعر طن زيت الصويا ثباتًا، مسجلًا نحو 49,000 جنيه، كما استقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، ليسجل نحو 55,000 جنيه للطن.

سيطر الاستقرار على أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية، اليوم الأحد 9 يونيو 2024، حيث استقر أسعار زيت الأولين، كما ثبت زيت الصويا المكرر، كما ثبتت باقي الأنواع الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق ولدى تجار الجملة؟ وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على أسعار السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الأحد في الأسواق

وخيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات.

سعر زيت الصويا المكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا ثباتًا، مسجلًا 49,000 جنيه

زيت الأولين

كما استقرت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 55,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

في حين شهد سعر طن زيت الذرة الخام استقرارًا في قيمته الشرائية، مسجلًا 40,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبت سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 52,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

واستقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 50,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأكد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتًا إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأضاف أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.