ضبط 5 طن سماد و2000 لتر حمض السلفوتيك مجهول المصدر بمدينة الصالحية الجديدة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية؛ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة نشأت عبدالله مدير الادارة ومفتشي الإدارة، بشن حملة تفتيشية على المحال التجارية.

واسفرت جهود الحملة عن تحرير محضر رقم 1935 لحيازة 100شيكارة سماد مجهول المصدر زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي كمية 5 طن سماد مجهول المصدر، والمحضر رقم 1940 لسنة 2024 لحيازة 2000 لتر حمض السلفوتيك مجهول المصدر وبدون فواتير.

وفي سياق متصل، نفذت لجنة الخلسة بإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حملة مكثفة لإزالة عدادات المياه المعطلة، وذلك وفق إشراف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز الصالحية الجديدة.

وتألفت الحملة الفنية من فرق من إدارة التنمية والتشغيل والصيانة، بالتعاون مع شرطة التعمير.

واستهدفت الحملة، إزالة ورفع العدادات التي لم تعد تعمل بكفاءة وتمثل عبئًا على الشبكة، وذلك ضمن الإجراءات التي ينتهجها جهاز مدينة الصالحية الجديدة، لتحسين كفاءة المرافق العامة، وضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أن هذه الحملات ستستمر لضمان تحديث وصيانة البنية التحتية للمدينة، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق هذه الأهداف وضمان تحسين جودة الحياة في المدينة.

وقد لاقت هذه الإجراءات استحسانًا من سكان الصالحية الجديدة، الذين أعربوا عن دعمهم الكامل لهذه الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم وضمان عدالة توزيع الموارد.