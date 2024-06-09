معهد بحوث الإلكترونيات يعلن تجديد شهادة الأيزو

أعلنت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، تجديد شهادة الأيزو (9001:2015) لنظام إدارة الجودة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية البحث العلمي كمحرك رئيسي للتقدم والازدهار.

ولفت وزير التعليم العالي إلى حرص الوزارة على بذل جهودها لتعزيز البنية التحتية للمراكز البحثية، وتوفير بيئة مثالية للباحثين، من خلال دعمهم وتمكينهم من إجراء أبحاث علمية متطورة تُثري المعرفة وتُساهم في إيجاد حلول مُبتكرة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات في الدولة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة عمل محفزة ومُحكمة في مراكزها ومعاهدها البحثية، فالتطوير المؤسسي وتطبيق معايير الجودة الشاملة يُمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة.

إيمان معهد بحوث الإلكترونيات بأهمية الجودة الشاملة

وأشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على إيمان المعهد الراسخ بأهمية الجودة الشاملة؛ كركيزة أساسية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز مكانته كمركز رائد للبحث العلمي والتطوير التقني في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، موضحة أن التجديد يهدف إلى رفع كفاءة القُدرة المؤسسية والبحثية، دعم وتطوير منظومة العمل، الارتقاء بمستوى الأداء والتطوير المستمر والوصول إلى الاعتماد الدولي.

وأعربت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عن سعادتها لتجديد شهادة الأيزو للمعهد، موجه الشكر لمنتسبي المعهد على المجهودات المبذولة لإتمام هذا الإنجاز وعلى رأسهم أعضاء فريق الجودة، مؤكدة التزام المعهد بتقديم خدمات بحثية مُتميزة تُلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية، للمُساهمة في دفع عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي في مصر.

وأكدت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المعهد نجح خلال الفترة الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في تطبيق التحول الرقمي، وتوطين أنظمة المراسلات، ونظام الأرشيف الإلكتروني بالأقسام العلمية والإدارات المختلفة، كما تم تطبيق نظام قياس الأداء لقياس وتطوير أداء المعهد، وذلك لخلق بيئة إدارية إيجابية تُساهم في تحقيق محاور الخُطة الإستراتيجية للمعهد من أجل تطوير العمل البحثي والأداء الإداري، بما يتماشى مع الخُطة الإستراتيجية للدولة في التحول الرقمي والمدن العلمية الذكية من الجيل الرابع، موضحة أن المعهد يعمل حاليًا للحصول على شهادة الأيزو لمعامل القياسات والمعايرة والاختبارات للمعامل المتخصصة والمركزية بالمعهد، مشيرة إلى أنه من خلال هذه الإنجازات، سيُساهم معهد بحوث الإلكترونيات في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء دولة عصرية قوية تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وأوضح الدكتور هشام عبدالهادي رئيس فريق الجودة في معهد بحوث الإلكترونيات، أن نظام الجودة الشامل يعمل على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا لمواصفات الأيزو 9001/2015 والمعايير الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى قيام لجنة الجودة بالمعهد بتنفيذ العديد من ورش العمل للعاملين؛ للتعريف بالمواصفة القياسية الأيزو 9001، وكذلك تنفيذ كل المُتطلبات والأنشطة اللازمة لتجديد الشهادة على أكمل وجه، مؤكدًا أن المعهد استطاع بجهود فريق الجودة وكافة منتسبيه الحصول على تجديد شهادة الجودة الأيزو (ISO 9001:2015) لنظام إدارة الجودة عام 2023، والذي يُعرف كمعيار نظام إدارة عام دولي مُعتمد.