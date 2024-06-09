لفوزهم ببطولة كأس مصر.. محافظ الشرقية يُهنئ لاعبي فريقي هوكي الشرقية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) بنادي الشرقية الرياضي لفوزهم ببطولة كأس مصر وذلك للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي، ليضاف هذا الإنجاز الكبير لسجل بطولات النادي والذي أصبح رائدا في لعبة الهوكي.

كما هنأ المحافظ لاعبات فريق هوكي الشرقية (سيدات) بنادي الشرقية الرياضي لفوزهن ببطولة كأس مصر وذلك للمرة السادسة في تاريخ المسابقة متمنياً للفريقين مواصلة انتصاراتهما المحلية، والفوز في البطولات القارية والعالمية.

أكد محافظ الشرقية أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي (رجال) حصلوا على كأس مصر بعد الفوز علي فريق نادي الطائرات بنتيجة 5-3، وكذلك فوز لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي (سيدات) على فريق سيدات ايسترن كومبانى بثلاثية نظيفة، وذلك في المباريات النهائية التي جمعت بينهم علي ملعب نادي هيئة قناه السويس الرياضي بمحافظة الاسماعيلية.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المباريات النهائية اتسمت بالندية والقوة وأحرز اللاعبون أهداف الفوز واستطاعوا الحصول علي لقب بطولة كأس مصر لهوكي الرجال والسيدات واسعاد أبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للقاعدة الشعبية؛ تدريب اللياقة البدنية للبنين والبنات بإستاد جامعة الزقازيق، استعدادًا للمشاركة فى اللقاء القمي المجمع على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، تحت اشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن المشروع يستهدف تدريب الشباب على اللياقة البدنية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، وبناء أجسام رياضية والاهتمام باللياقة البدنية للبنين والبنات.

ويُنفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجهيات الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير عام التنمية الرياضية.