تفعيـل غـرف العمليات في البحيرة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

أنهت محافظة البحيرة، الإستعدادات لإجراء إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023- 2024، والتي تنطلق غدا الإثنين، للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالشعبة العامة 37236 طالب وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) سيقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية.

كما تم تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحـدات المحلية والمـديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الإمتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الإمتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قد قامت بجولة مرورية علي عدد من المدارس بمركز ومدينة كفر الدوار رافقها خلالها كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتفقدت مدارس صلاح سالم والثانوية بنات وطلعت حرب بكفر الدوار، وذلك بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، لمتابعة الإستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

وتفقدا مدرستى أحمد بهجت مناع و محمد خميس الرسمية للغات (المتميزة) بدمنهور ،وذلك بحضور محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور وحمدى سلام - مدير ادارة دمنهور التعليمية ، وذلك للتأكد من مدى جاهزية اللجان المقرر عقد إمتحانات الثانويه العامة بها.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على الإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الإمتحانية، وتقليل الكثافات داخل اللجان لضمان سير الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات، وكذلك الإنتهاء من تجهيز الإستراحات التى خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل

ووجهت بلبع، مشرفي الإستراحات بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة،

وأشارت إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.