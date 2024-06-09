قرار قضائي فى دعوى مرتضى منصور لإلغاء ترخيص تكوين

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، إلى جلسة 23 يونيو لرد الحكومة على الطلبات.

دعوى مرتضى منصور لإلغاء ترخيص تكوين

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 26 مايو الماضي لنظر الدعوى.