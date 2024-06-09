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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد ومكان حفل فارس كرم في عيد الأضحى

فارس كرم
فارس كرم

يستعد المطرب فارس كرم، لاحياء حفل غنائي في لبنان يوم 16 يونيو الجارى، أول أيام عيد الأضحى.

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ومن المقرر أن يقدم فارس كرم، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

آخر أعمال فارس كرم

يذكر أنه طرح مؤخرًا آخر ألبوماته بعنوان  "فارس كرم 2023"، جاءت أولى أغنياته بعنوان "يسقط كل حدا"،  كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج  جاد شويري.

معلومات عن المطرب فارس كرم

بدأ حياته الفنية مشاركاً في برنامج المواهب اللبناني الأشهر "ستوديو الفن" موسم 1996- 1997 وحاز المركز الأول في المنافسة في فرع الأغنية اللبنانية الشعبية.

بعد فوزه حاز على إعجاب الجمهور، أصدر عدد من الألبومات والأغاني واشتهر بالأغاني اللبنانية، وشارك بالعديد من المهرجانات العربية.

في مايو 2020 أعلن زواجه من هبة عزيز،  وفي يوليو 2021 رزق بمولودته الأولى "مريم" ، وبعدها بابن اسماه كرم في أكتوبر 2023 أعلن انفصاله.

وحصل فارس كرم على الميدالية الذهبية من استديو الفن عن فئة الغناء الشعبي.

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