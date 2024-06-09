جامعة سوهاج الأولى على الجمهورية ببرنامج الزمالة بجامعة فلوريدا بمنحة تميز المعلم

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بالمركز الأول بمنحة برنامج الزمالة لجامعة فلوريدا، وذلك ضمن إطار أنشطة مبادرة تميز المعلم (TEI)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات.

وهنأ رئيس الجامعة الدكتورة إيمان وفقي الأستاذ المساعد بقسم المناهج بكلية التربية بالجامعة والتي استطاعت حصد المركز الأول على مستوي الجامعات المصرية واجتيازها جميع مراحل اختبارات البرنامج للحصول علي برنامج الزمالة، مضيفاً ان الدكتورة الفائزة تم منحها برنامج الزمالة للدراسة في جامعة تالاهاسي بولاية فلوريدا، لمده فصل دراسي واحد، وسيتم خلال البرنامج التدريب والتعلم واجراء الأبحاث التطبيقية بأحدث الوسائل التعليمية في مجال إعداد المعلم، ثم القيام بنقل جميع الخبرات التي تم اكتسابها بفترة الدراسة إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعقد البرامج التدريبية المختلفة، وذلك بناء علي التعاون العلمي المشترك بين الجامعة وجامعة تالاهاسي.



وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى ان المنحه تهدف الي بناء تأثير طويل المدى حيث تتيح الفرصة للمشاركين لتطوير مهارات التدريس لديهم والإطلاع على أحدث وسائل تكنولوجيا التعليم، بالإضافة الي المشاركة في تطوير مناهج وإجراء أبحاث مشتركة مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة فلوريدا الأمريكية.

وأضاف الدكتور حسين طه القائم بعمل عميد كلية التربية، أن الكلية فازت بمبادرة تميز المعلم والتي تهدف الي دعم تعلم الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية بمصر، من خلال إعداد كوادر تربوية على درجة كبيرة من الكفاءة في استراتيجيات التدريس المبتكرة، والنهوض بالبحث التربوي.

من الجدير بالذكر أن الجامعات الخمس الفائزة بالمنحة من أصل ١٥ كلية تربية على مستوى الجمهورية هم جامعات سوهاج، عين شمس كلية البنات، طنطا، الإسكندرية وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.