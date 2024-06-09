رفع كفاءة طريق الحزام الأخضر الرابط بين محور الدكتور سمير فرج والأقصر

أشرف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، برفقته أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر على تنفيذ حملة نظافة شاملة إستهدفت طريق الحزام الأخضر الرابط بين محور الدكتور سمير فرج ومدينة الأقصر لرفع كفاءته، اهتمامًا بالطرق الرابطة من المحور الي المدينة.

جاء ذلك في إطار افتتاح محور اللواء سمير فرج والذي يعد من المحاور المرورية الجديدة ضمن خطة تطوير الطرق وحركة النقل بالمحافظة، للعمل على ربط البر الشرقى والبر الغربى عبر طرق النقل الواصلة إلى المناطق الأثرية فى الأقصر بالطرق والمحاور الجديدة فى الصعيد.

ووجه الدكتور علي الشرابي مسؤولي قطاع النظافة ببذل مزيد من الجهد على ضرورة الاهتمام بآعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول مشددا على الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

ومن جانبة أكد المستشار مصطفى ألهم ، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف النظافة، وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمحافظة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فضلاً عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين و العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بنطاق المدينة، موجهاً باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.