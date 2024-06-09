مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في الشرقية

لقى طفل مصرعه؛ إثر تعرضه لصعق كهربائي بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول "حسام أ " 14 عاما طالب مقيم دائرة مركز ديرب نجم، مصابا بتوقف عضلة القلب وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى ديرب نجم المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

وفى سياق اخر فقد كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث من رجال مباحث قسم شرطة أكتوبر لضبط السائق التابع لشركة توصيل شهيرة المتهم بالتحرش بسيدة بمدينة 6 أكتوبر.

كانت مُدرسة حررت محضرًا ضد سائق سيارة تابع لإحدى شركات التوصيل الشهيرة، اتهمته بـالتحرش بها ومحاولة لمس جسدها، أثناء توصيلها إلى مقر عملها بأكتوبر

كانت البداية بتلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من سيدة تدعى "فاطمة.خ"، تعمل مدرسة بإحدى المدارس، بدائرة القسم، مفاده تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي سيارات التوصيل الشهيرة.

وقالت فى بلاغها، إنها طلبت السيارة من أمام منزلها بمنطقة الشيخ زايد، لتوصيلها إلى المدرسة محل عملها بدائرة القسم، ولاحظت أنه تعمد إطالة الطريق وعدم السير فى الطريق المختصر للمدرسة، مضيفة: "فضل يلف من طرق تانية، وفى نص الطريق لقيته بيلف إيده ويلمس رجلي وأنا قاعدة على الكنبة اللى ورا".

كما قررت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين مزرعة خيول شهيرة في الجيزة وتعدوا على صاحبها، وعدد من العاملين بالمزرعة، لجلسة 14 يوليو للفصل في طلب الرد.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 135400 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة ، أن المتهمين " ع. س" ، و" ن. ن" ، و" ا. ن" ، و"ح. ع"، و"ت. إ، " و" ع. م" ، و"ا. م" ، و" م. م" ، في يوم 30/ 10/ 2023 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، استعرضوا وآخرين مجهولين القوة وهددوا بالعنف ضد أديب، ب،ن، وفراج، ف، وسيد، م،أ، ومحمد،ه، وعمر،ح، وأحمد،ط، محمود،م، وأحمد، م،ع، وأحمد،ش، أسامة،ا، ومحمد، ح، وعبدالمنعم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء تالية الوصف ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم.

وأشارت التحقيقات ، أن المتهمين بذات الزمان والمكان سرقوا وآخرين مجهولين المتقولات والأموال المملوكة للمجنى عليهم عن طريق الإكراه الواقع عليهم وكان ذلك ليلا بأن تسوروا جدار مسكن المزرعة، وكسروا الباب ، وما أن اظفروا بهم حتى وثقوا أيديهم متعدين عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء تالية الوصف لتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على منقولاتهم وأموالهم وفروا هاربين.