وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعًا لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو

عقد صباح اليوم الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً موسعاً لمنسقي المدارس المنتسبة لليونسكو، وبذلك بمركز الأقصر الدولي للمؤتمرات.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح خالد، أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو ترمي إلى بناء حصون السلام في عقول طلابها وطالباتها، فهي تعزز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق األمم المتحدة ، التي تشمل الحقوق السياسية والكرامة الإلنسانية ، والمساواة بين الجنسين، والتقدم الإجتماعي، والحرية، والعدالة والديمقراطية، واحترام التنوع، والتضامن الدولي.

ويشار إلى أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو قد نشأت في عام 1953 عبر المشروع الذي استهلته اليونسكو، في ذلك الحين بعنوان خطة أنشطة تجريبية منسقة في مجال التربية للعيش في مجتمع عالمي، وأصبحت شبكة المدارس شبكة عالمية في يومنا هذا تضم 11700 مدرسة في 182 بلداً.

وقد كانت مصر من أوائل الأعضاء التي انضمت إلى شبكة المدارس المنتسبه عام 1958 ومنذ ذلك الحين وأعداد المدارس المنتسبة في مصر في زيادة