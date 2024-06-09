مصرع 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالبحيرة| تفاصيل

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بطريق ماستر إتجاه مركز بدر بمحافظة البحيرة، وإنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل الجثامينإلي المشرحة، والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، أخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الاجهزة الامنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية ، بطريق ماستر إتجاه مركز بدر .

أسفرت الواقعة عن مصر 6أشخاص وهم كل من ع.أ.45. سنة ، أ.س.17سنة ،س.و.33سنة ،ي.أ.40سنة ،ع.ر.32 سنة ،م.أ.28سنة , وجميعهم يقيمون مركز كوم حماده.

كما أسفرت الواقعة عن إصابة 8أشخاصوهم كل من ز.خ.16سنة ،ص.م.16سنة ،ع.خ.33سنة ،م.ر.17سنة ،أ.أ.15سنة ،م.ع.29سنة،ع.م.42سنة ،م.ع.48سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

وتم نقل الجثامين إلي المشرحة ، والمصابين إلي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .