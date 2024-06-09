الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 21 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 1 - 7 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات التسجيل، 4 منشآت لاشتراطات التأهيل و 4 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل 2 مركز تعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما تم إدراج 6 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 1924 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1045 شركة مصدرة.

كما تم مشاركة الهيئة في البرنامج التدريبي لمحطات تعبئة التمور بمنطقة الواحات البحرية للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بالتعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وبدعم من مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) في الفترة من 2 - 5 يونيو الجاري.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5220 رسالة بنحو 266 ألف طن بزيادة بلغت 16 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1710 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 26 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 58 صنف بنحو 60 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 25 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 52 صنف بنحو 94 ألف طن.

ومثلت هولندا والسودان والسعودية والبرتغال أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 175 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 842 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 830 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 650 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1730 رسالة بنحو 580 ألف طن لعدد 740 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 140 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، أمريكا، وبلغاريا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 535 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 310 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 51 منتج و9 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 432 منتج جديد، وأصدرت 19 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الجيزة، بني سويف، الشرقية والمنوفية لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة، كما تم تنفيذ 1 زيارة تفتيشية على أحد مضارب الأرز بمحافظة البحيرة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 20 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 6 شكاوى وجاري فحص 14 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 245 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الاسكندرية، الغردقة، شمال سيناء والقاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 24 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، دمياط، سوهاج وبني سويف، وتم استيفاء 9 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، الاسماعيلية، بني سويف وكفر الشيخ، وتم استيفاء 3 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 429 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 52 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظتي القاهرة والجيزة.