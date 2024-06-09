رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزير العدل للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، المستشار عمر مروان وزير العدل، للمشاركة في مناقشة رسالة دكتوراة بكلية الحقوق حول "النظام القانوني لمواجهة جرائم الإرهاب".

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رسمية للجامعة في إطار التعاون العلمي بين وزارة العدل وجامعة القاهرة.

وحضر اللقاء المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق، ولفيف من كبار رجالات القانون وأساتذة كلية الحقوق.

وتناول في اللقاء مع رئيس جامعة القاهرة جهود وزارة العدل في تطوير نظم العمل القضائية من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.

دور جامعة القاهرة في تعزيز الوعي القانوني

رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزير العدل

واستعرض الدكتور محمد الخشت دور جامعة القاهرة وأساتذتها في تعزيز الوعي القانوني وتخريج كوادر متخصصة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات القضائية في مجال البحوث والدراسات، والاستفادة من الخبرات القضائية في تطوير البحث العلمي الأكاديمي.

وعبر المستشار عمر مروان عن تقديره للتعاون المستمر بين جامعة القاهرة ووزارة العدل.

وتعد رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث المستشار ضياء مصطفى عابد، مساهمة مهمة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.

وتقدم رسالة الدكتوراة تحليلًا معمقًا للنظام القانوني الحالي لمواجهة هذه الجرائم، وتقترح حلولًا وتوصيات لتطويره وتعزيز فعاليته.

وتكونت لجنة المناقشة من المستشار عمر مروان وزير العدل مناقشًا، والدكتور أحمد عوض بلال رئيسًا للجنة ومناقشًا، والدكتور مدحت رمضان مشرفًا.