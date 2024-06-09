اليوم.. فرقة "المايسترو" في بيت الغناء العربي

يقيم بيت الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك في شارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش- حفلاً غنائياً جديداً لفرقة (المايسترو)، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأحد ٩يونيو2024.

“المايسترو” فرقة أسستها الفنانة إيمان جنيدي وهي من أولى السيدات اللواتي يقدن الفرق الموسيقية في مصر والوطن العربي منذ عام ٢٠١٤، قادت عدة حفلات في أغلب الأماكن الثقافية في مصر: دار الأوبرا ،

مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، ساقية الصاوي، كما قادت الفرقه القوميه للموسيقي العربيه ببني سويف سابقا، وتم تكريمها من وزارة الثقافة بالإضافة لاختيارها ضمن ٢٢ شخصيه مؤثرة في عام ٢٠٢٢.

تقدم فرقة “المايسترو” مجموعة متنوعة من أغاني الطرب الأصيل منها: طبعا احباب (وردة)، معرفش احب غيرك (ميادة الحناوي)، تعرف لما بقبلك (محرم فؤاد)، فين قلبي (محمد فوزى)، متفتنيش انا وحدي (سيد مكاوى)، حلف القمر (جورج وسوف) ، يادلع دلع (صباح) .