توصيات للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام

يشارك فلاديسلاف فوروبيوفسكي، طبيب العظام، نصائح حول كيفية تحديد سبب آلام المفاصل وكيفية علاج هذه الحالة بشكل فعال، وتعتمد صحة المفاصل إلى حد كبير على التوازن بين التوتر والضغط ويمكن أن يؤدي انتهاك هذا التوازن إلى أمراض مختلفة وتآكل المفاصل.

تحتاج المفاصل إلى حركة منتظمة لضمان تجديد السائل الزليلي، وهو أمر أساسي لصحتها ومع ذلك، فإن الكثير من النشاط أو قلة الحركة يمكن أن يسبب مشاكل.

وتلعب التغذية السليمة أيضًا دورًا مهمًا فالبروتين الحيواني الزائد يمكن أن يؤثر سلبًا على حالة المفاصل، لذلك من المهم مراقبة نظامك الغذائي واستشارة الطبيب إذا لزم الأمر.

وأخبرت المعالج إيرينا أندريفا MedicForum ما هو النظام الغذائي الذي يجب اتباعه إذا كنت تعاني من أمراض المفاصل.

وتقول أندريفا: "إن اتباع نظام غذائي خاص لالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) والتهاب المفاصل (التهاب المفاصل العظمي) يمكن أن يساعد في تحسين صحة المفاصل والصحة العامة".

فيما يلي بعض التوصيات للوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي (RA):

النظام الغذائي النباتي أو البحر الأبيض المتوسط: تظهر الأبحاث أن هذه الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والدهون الصحية، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

أحماض أوميجا 3 الدهنية: الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل السلمون والسردين وبذور الكتان والمكسرات، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

مضادات الأكسدة: قم بتضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في نظامك الغذائي، مثل الفواكه (التوت والحمضيات) والخضروات (السبانخ واللفت والفلفل الأحمر) والشاي الأخضر للمساعدة في حماية المفاصل من التلف.

تجنب الدهون المشبعة والدهون المتحولة: قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان، والأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، مثل الكعك والكعك والوجبات السريعة.

لالتهاب المفاصل (هشاشة العظام):

نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة: قم بإدخال الخضار والفواكه والمكسرات والشاي الأخضر في نظامك الغذائي لحماية المفاصل من التلف والالتهابات.

الكالسيوم وفيتامين د: الأطعمة الغنية بالكالسيوم (الحليب واللبن والجبن والبروكلي) وفيتامين د (التونة والسردين والبيض المقلي) تساعد في الحفاظ على صحة العظام والمفاصل.

أجهزة حماية الغضروف: في بعض الحالات، قد يوصي طبيبك بإضافة أجهزة حماية الغضروف، مثل الجلوكوزامين والكوندرويتين، إلى نظامك الغذائي لدعم صحة الغضروف.

الحد من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة: على غرار التهاب المفاصل الروماتويدي، قلل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة لتقليل الالتهاب ودعم صحة المفاصل.