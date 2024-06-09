ثعبان ضخم يبتلع سيدة في حادثة مأساوية (صور)

في حادثة مأساوية لفظت امرأة إندونيسية أنفاسها الأخيرة تحت فكي ثعبان ضخم في قرية كاليمبانغ بمقاطعة سولاويسي الجنوبية.

وكشف زعيم القرية" سواردي روسي" تفاصيل الواقعة وأوضح أن المرأة، التي تُدعى فريدة (البالغة من العمر 45 عامًا وأمًا لأربعة أطفال، اختفت مساء يوم الخميس الماضي، ممّا دفع زوجها وسكان القرية إلى بدء عملية البحث عنها.

ولفت انتباه السكان ثعبان ضخم بطنه منتفخ بشكل ملحوظ وذلك خلال عمليات البحث، فقاموا بقتله وفتح بطنه ليفاجئوا بوجود جثة فريدة بداخله، وكانت لا تزال بكامل ملابسها.

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في إندونيسيا، حيث لقي العديد من الأشخاص حتفهم خلال السنوات الأخيرة بعد أن ابتلعتهم ثعابين ضخمة.

ففي العام الماضي، قتّل سكان منطقة تينانجيا ثعبانًا بطول 8 أمتار بعد أن خنق مزارعًا وأكله، كما عُثر على امرأة أخرى تبلغ من العمر 54 عامًا ميتة داخل ثعبان بطول سبعة أمتار في عام 2018.

جدير بالذكر أنه في عام 2017 عثر سكان محليون على جثة مزارع مفقود داخل معدة ثعبان ضخم طوله أربعة أمتار، في مقاطعة سولاويسي الغربية الإندونيسية.

وكان سكان منطقة كاروسا اصطادوا الثعبان أثناء بحثهم عن الرجل المفقود الذي يدعى "أكبر" بعد غيابه غير المعتاد عن منزله منذ خروجه لجني ثمار زيت النخيل من مزرعة مجاورة في اليوم السابق للحادث، بحسب ما ذكرته صحيفة كومباس.

وأوضح التقرير أنه عندما فتح السكان بطن الثعبان، عثروا على جثة أكبر البالغ من العمر 25 عاماً بكامل ملابسه في بطنه.".