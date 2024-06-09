انتصار تحتفل بتخرج ابنتها ..لقد هرمنا |شاهيستا تعلق (صور)

احتفلت الفنانة انتصار بتخرج ابنتها شاهيستا من المدرسة الألمانية، مع متابعيها وذلك بمشاركة صورة تجمعها بإبنتها من حفل التخرج على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وعلقت انتصار على الصورة قائلة: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، كما قامت شاهيستا هي الأخرى بنشر مجموعة من الصور على صفحتها الرسمية بإنستجرام محتفلة بحفل تخرجها وعلقت قائلة: "شكرا لأمي التي وقفت بجانبي في كل خطوة".

وكانت قد صرحت شاهيستا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مع خيري» إن والدتها تفرق بينها وبين شقيقها ممدوح في التربية، مضيفة، أن أكثر ما يضايقها في هذا الأمر هو المرونة التي يتمتع بها شقيقها، بينما هى تفتقدها، مثل قدرته على السفر منفردا، بينما هى لا تستطع القيام .

وقالت شاهيستا تعليقا على دور والدتها الذي لعبته في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي اذيع المارثون الرمضاني السابق: «أمي تمارس رقابة شديدة على استخدامي للموبايل، ودورها في المسلسل يشبه كثيرا ما تفعله في الواقع، وخاصة في أحد مشاهدها مع ليلى زاهر، التي لعبت دور ابنتها ، لما قالت لها سيبي التليفون بدل ما أكسره فوق دماغك".

وأوضحت شاهيستا أنها لا تخبر والدتها كل أسرارها، ومن المستحيل أن تطلعها على كلمة سر هاتفها.