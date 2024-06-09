خبير مالي يتوقع استمرار حالة التباين هبوطا وصعودها في تعاملات الاسبوع

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد جلسات الأسبوع الجاري استكمالا للأداء المتباين بسبب اجازات العيد.

كما تتوقع أن تسود حالة تحركات عرضية، تصل الي 500 نقطة ارتفاعا وهبوطا، وتتوقع أن يستهدف مؤشر ايجي اكس 30 مستوي 27500 نقطة.

كما تتوقع أيضا أن يمثل مستوي 26750 نقطة مقاومة، بالإضافة 25900 نقطة مستوي دعم اول، ثم 25000 نقطة مستوى دعم ثان.

واصلت مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية موجة اداءها المتباين بين الارتفاع الطفيف، والتراجعات الحادة، بسبب حالة الارتباك التي سيطرت على سوق الأوراق المالية بعد قرار تخفيض امداد مصانع الأسمدة بنسب محددة.

اتسم أداء حركة المؤشرات الرئيسية والفرعية بالتباين والتحرك في نطاق سعري ضيق، مما أثر على متوسطات قيم التداولات التي تراجعت بصورة كبيرة، حيث وصلت المتوسطات إلى 2 مليار جنيه.

كما يأتي هذا الأداء المتذبذب تزامنا مع اقتراب عطلات عيد الأضحى المبارك التي تستغرق أيام طويلة، مما يدفع المستثمرين للترقب، وتسيل جزء من محافظهم، والاحتفاظ بها" كاش".