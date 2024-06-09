مصرع طفل لدغه عقرب أثناء تواجده بالمنزل بجرجا

استقبل مستشفى جرجا العام طفل يبلغ من العمر سنتين يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابا بالتسمم لدغه عقرب حال تواجده بالمنزل وتوفي عقب وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل "جمال . ا . ع . ا" يبلغ من العمر سنتين مصاباً بلدغ عقرب وتوفي عقب وصوله يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "السيد . ع . ا . ا" 31 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل لدغه عقرب مما أدي إلي وفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد الدورة الدموية والتنفسية أدي إلى توقف بعضلة القلب بسبب لدغ عقرب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي عامل و3 سائقين من أسرة واحدة يقيمون بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصرعهم عقب وصولهم مستشفى أخميم المركزي متأثرين بإصابتهم بحالة اختناق عقب انتشالهم بمعرفة قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية من بئر صرف صحي داخل منزل جدهم أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وجرى التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين قيام كل من :- "طلعت . خ . م . ا" 22 سنة عامل ونجل عم الأول "عبد الحميد . ك . ع . ا" 22 سنة سائق وشقيق الثاني "محمد . ك . ع . ا" 35 سنة سائق ونجل عمهم "مجدي . ح . ع . ا" 34 سنة سائق يقيمين بذات الناحية بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل بئر صرف صحي بمنزل جدهم ملك "عبد الحميد . ا . د" وحال ذلك حدثت لهم حالة إختناق وتم إستخراجهم بمعرفة قوات الحماية المدنية ونقلهم لمستشفى أخميم المركزي وتوفوا عقب وصولهم .

وتم ضبط شريك المذكورين بالمنزل "السيد . ح . م . م" 38 سنة نجار ومقيم دائرة المركز [ نجل خالتهم ] وكذا أدوات الحفر وبمواجهته اقر بإشتراكه والمذكورين في الحفر والتنقيب عن الآثار .

وبسؤال عم المتوفيين عزت ع ا د- سن 72 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .