حزب الله ينشر حصاد عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت
نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 08-06-2024، وفقًا للتالي:
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 11:25 من مساء يوم الجمعة 7-6-2024، استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية.
2- شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان السوري المحتل استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة.
3- الساعة 14:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
4- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام.
5- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من صواريخ فلق 2، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون.
6- استهداف مبنى تابع للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين.
7- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 01:10 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي عند تحركها داخل موقع الراهب بقذائف المدفعية.
2- الساعة 10:45 استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.
3- استهداف مستوطنة المالكية براجمة صواريخ كاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.
4- الساعة 22:35 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي كانت تعتدي بالقذائف الفوسفورية وتُشعل الحرائق في الأحراش مقابل بلدة راميا بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.