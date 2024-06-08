الحالة المعوية تؤثر على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكبد

تؤكد بيانات البحث أن تكوين الميكروبيوم المعوي يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

يبحث العلماء الروس بنشاط عن كيفية تأثير حالة الأمعاء على الصحة العامة للشخص أو صحة الأعضاء الفردية، ويذكر الباحثون أن مفهوم "الميكروبيوم" يشير إلى جميع الكائنات الحية الدقيقة في جسم الإنسان التي تعيش فقط في الأمعاء، ولكن أيضًا في أماكن أخرى.

وعلى الرغم من أن النباتات البكتيرية في الأمعاء هي في الواقع الأكثر أهمية، إلا أن ما يصل إلى 80٪ من العناصر الخلوية للجهاز المناعي تتركز هنا كما كتب MK ، فإن تكوين الميكروبيوم المعوي يؤثر على عمل الهضم والنفسية والفكر.

والميكروبيوم البشري يؤثر فعليًا على كل جانب من جوانب حياتنا، والبكتيريا الضارة تؤدي إلى تطور الأمراض، المفيدة منها تحمينا من الميكروبات المسببة للأمراض وتمنعها من التكاثر؛ وحتى ميل الشخص إلى السمنة يعتمد على تكوين الميكروبيوم.

ذكرت المعالج أوكسانا درابكينا أن تأثير الكائنات الحية الدقيقة على قابلية الإصابة بأمراض الأوعية الدموية هو حقيقة ثابتة، وليس هناك شك في ذلك، وبحسب الطبيب فإن هناك ما يشبه المحور المعوي القلب في الجسم، ويرتبط تكاثر البكتيريا المسببة للأمراض في الكائنات الحية الدقيقة المعوية ارتباطًا وثيقًا بتطور أمراض القلب التاجية وفشل القلب.

ويشير العلماء إلى أن فرط نمو البكتيريا المعوية يلعب دورا سلبيا في زيادة خطر الإصابة بالأمراض، وتم تحديده لدى الأشخاص المعرضين لمشاكل القلب وأولئك الذين قد يعانون بسبب أمراض الكبد.

قالت المعالجة درابكينا إنه يوجد اليوم المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يعانون من NAFLD، أو الكبد الدهني وفي حالتها، تزداد مخاطر الإصابة بالتليف والتليف والسرطان (سرطان الكبد) بشكل خطير - حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يشربون الكحول.

وقد يحدث هذا بسبب نشاط البكتيريا المعوية التي تسبب الالتهابات الجهازية على وجه الخصوص، يعاني المرضى الذين يعانون من NAFLD من فرط نشاط بكتيريا المبيضات.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي

مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي يشار إليه اختصارًا بـ NAFLD، هو مشكلة في الكبد تصيب بعض الأشخاص رغم أنهم لا يُكثرون من شرب الكحول أو لا يشربونه على الإطلاق، وفي حالة مرض الكبد الدهني غير الكحولي، تتراكم الدهون بكثرة في الكبد ويصيبُ غالبًا من لديهم زيادة في الوزن أو سمنة.