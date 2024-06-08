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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كاتب صحفي: الخطاب الرئاسي لتكليف الحكومة الجديدة "شديد الأهمية"

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي السيد

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن أي حكومة قادمة لتولي المهمة في مصر هي حكومة تحديات بالدرجة الأولى، لأن كل الأحوال والظروف التي تمر بها الدولة المصرية وتحيط بها هي ظروف صعبة، والظروف المعيشية التي تمر  بها مصر  ليس فقط فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار ، انما هناك إشكالية في الخدمات من كهرباء ومياه والتي أصبحت مكلفة بشكل كبير.

 

وأوضح “السيد”، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه حدث خلال الفترة الأخيرة تحسن كبير في نوعية الخدمات، فأصبح هناك تكلفة مرتفعة لهذه الخدمات، منوهًا بأن هناك مشروعات تصنعها الدولة لا يشعر بها المواطن ولن يشعر بها المواطن، وعلى سبيل المثال لهذه المشروعات هي الطرق التي أصبح لدى مصر طرق عظيمة وجيدة وعالمية، حيث إن مصر تحتل المركز الـ 18 في العالم في جودة الطرق.

 

وأشار إلى أن الشعب المصري يريد أن يكون لديه دائمًا وابدا فسحة معيشية، وحدث تراجع كبير في قيمة دخل المواطن مقابل مشترياتهم واحتياجتهم، موضحًا أن أهم محور هو أن هناك خطاب تكليف من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة الجديدة وهو خطاب تكليف شديد الأهمية والذي وضع الأمن القومي وبناء الإنسان في المرتبة الأولى ويحتل الدور الأساسي.

 

وشدد على أن بناء الإنسان أهم ما به هو التعليم، مضيفًا:"إذا صنعت تعليم تستطيع أن تصنع صناعة واقتصاد وتقدم خدمة صحية، والريادة الحقيقة دائمًا ما تأتي بسبب الاهتمام بالتعليم".

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