كاتب صحفي: بصدد حكومة جديدة وليس تعديلًا وزاريًا.. "معيط" أول الراحلين

أكد الكاتب الصحفي محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع بصراحة، أننا الآن بصدد تشكيل حكومي جديد وليس تعديل وزاري، إذن يتم الحديث عن حكومة يتم طرح أوراقتها أمام الشعب المصري والرأي العام والمجتمع والمواطن، وأمامه تحديات واضحة تحت ما يسمى خطاب التكليف من قبل الرئيس السيسي للحكومة الجديدة، والذي تضمن عدد من النقاط في الثقافة والتعليم والوعي الوطني والأمن القومي.

وشدد "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه بناءًا على ما جاء في خطاب التكليف الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة هو أن تكون هذه الحكومة في مقامة الأساسي ما يتعلق بمسار الإصلاح السياسي واستقطاب عدد كبير من رجال الأعمال، وهذا الأمر ينصب بالأساس على المجموعة الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي وعدد أخر من الجهات.

وأضاف أن وزارة أو اثنين من الوزارات الثلاث سيتغير رأس هذه الوزارة، موضحًا أن الدكتور محمد معيط سيرحل عن هذه الحكومة ولن يكون في الحكومة الجديدة، مشددًا على انه سيخلف الدكتور محمد معيط أما أن يكون النائب الحالي لوزارة المالية والمرشح الأخر هو شخصية أخر بالبنك المركزي.

وتابع: "وفق ما لدي من معلومات بأنه لن يكون هناك منصب وزير الدولة للإعلام في الحكومة الجديدة"، موضحًا أن هناك نقاش في الحكومة أن يكون هناك وزير للاقتصاد لحل كل مشاكل الخلافية بين وزراء المجموعة الاقتصادية.