صحة قنا تعلن المرور علي ١٠٠ منشأة غذائية وتحرير 51 محضر مخالف

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، إدارة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بعمل خطة موسعة للمرور علي منافذ تقديم الأغذية والمطاعم والمحلات المختلفة، وذلك تزامنآ مع قرب عيد الأضحي المبارك، وسعي مديرية الصحة بقنا في ضبط سوق الأغذية المقدمة للمواطنين للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد أن الخطة التي أشرف عليها الدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد دنقل مدير إدارة مراقبة الأغذية و طارق عريان مراقب عام الأغذية بالمديرية، قد نجحت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري في المرور علي ٩٧ منشأة غذائية مختلفة في شتي مراكز المحافظة، تم خلالها سحب ٣٣ عينة أغذية كما تم إعدام ١٣٩ كيلو من الأغذية و ٢٥ لتر من المشروبات الغير صالحة للإستخدام.

كما تم ضبط أكثر من ١٠ كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية وتحرير ٥١ محضر مخالف.

وأضاف بدران إلي ضبط إدارة الأغذية ل ١٧ منشأة غير مرخصة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشئات المخالفة.

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان إلي وضع خطة موسعة لإدارة الأغذية خلال أيام عيد الأضحي لضمان سلامة كل ما يقدم للمواطنين خلال أيام العيد والتأكد منها بهدف حفظ صحة كافة أفراد الأسرة، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بمتابعة منظومة الأغذية بالمحال التجارية وضمان سلامتها.

أكثر من 40 ألف مستفيدة بمرحلتى الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الفرق الطبية في الإدارات الصحية بمحافظة قنا، قد إختتمت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بتقديم الخدمة الطبية لعدد 40045 منتفعة على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها. وأوضح الدكتور محمد بدران أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة إختتمت أعمالها التى تمت على مرحلتين الأولى منها في مراكز ابوتشت ، نجع حمادي ، دشنا ، الوقف و قفط خلال الفترة من ٢٦ وحتي ٣٠ مايو والمرحلة الثانية في مراكز قنا، فرشوط ، قوص ونقادة خلال الفترة من ٢ وحتي ٦ يونيو الجارى، وقدمت خدمات تنظيم الأسرة لحوالى 40 الف و45 مستفيدة من محافظة قنا من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة.

بالإضافة لعمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

يأتى ذلك انطلاقا من إهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتطبيقًا لتوصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأضاف بدران أن الحملة إستهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة للمنتفعات مثل متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي في تخصصات النساء والتوليد وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان كالحبوب ، الحقن ، اللولب النحاسي ، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد.

وقالت الدكتورة رانيا الشهير ، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة أن الحملة لاقت إقبال كثيف من السيدات خلال المرحلتين، حيث تم خلالهما الكشف على حوالى 40045 منتفعة وحصول 19851 منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، كما تم عمل أشعة تليفزيونية 860 سيدة ومتابعة حمل لـ 1078 سيدة وكشف نساء لـ 1515 سيدة، كما تم تقديم المشورة إلى 15414 منتفعة فى سن الإنجاب وأكدت أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان ، مشيرة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الإجتماعي.