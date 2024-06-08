سرايا القدس تقصف غلاف غزة.. وحزب الله يضرب مستعمرة المطلة

قصفت سرايا القدس، مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية استهدفت المدن المحتلة ومغتصبات غلاف غزة، وفي الجانب الآخر استهدف حزب الله مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.