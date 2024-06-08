تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، عن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية التي نظمتها الإدارة للعام الثاني على التوالي تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و إشراف، وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وتنفيذ ايمن موسى إدارة تنسيق الخدمات ، و مونتاج نورا جمال الدين ، وتم اذاعتها عبر الصفحة الرسمية للمديرية خلال شهر رمضان المبارك .

حيث أعلن فوز التلاميذ أفنان محمد أحمد محمد مدرسة تحيا مصر ١ الرسمية المتميزة للغات و يوسف ياسر محمد ابو المجد الشهيد ابراهيم طايع الابتدائيه فرشوط و يسر محمد أحمدالبدوي أحمد بمدرسة تحيا مصر ١ الرسمية المتميزة للغات و مالك محمد حسن ماجد بالمدرسة المصرية اليابانية بقنا و بسمله أحمد حمدى فهمى بمدرسة البنات الابتدائية بفرشوط و أمل أحمد حمدى فهمى بمدرسة البنات الابتدائية بفرشوط و ادهم ضياء الدين انور بالشهيد مصطفى عباس، و انور ضياء الدين انور بالشهيد مصطفى عباس ت س و علي محمد أحمدالبدوي أحمد تحيا مصر ١ الرسمية المتميزة وهاشم محمد احمد البدوي .

بينما أعلن فوز المعلمين المشاركين وهم جيهان محمود سعد محمد بمدرسة العويضات الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة فقط التعليمية و ناديه مختار محمد محمد بمدرسة أبو هريرة الابتدائية بفرشوط و حنان عبده محمد عبد القادر بمدرسة الشهيد عميد محمد جمال نصارى بقنا و خلف أحمد عبد الله أحمد بمدرسة قفط الرسمية لغات و محمد كمال قناوى الصغير بمدرسة الشهيد على عبد الله الإعدادية بالمراشدة . تتقدم الإدارة بالتهنئة والامتنان للفائزين و لكل من شارك ولم يحالفه الحظ .

أكثر من 17 ألف طالب موزعين على 45 لجنة يؤدون امتحان الشهادة الثانوية بقنا

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية أنهت استعدادتها الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ يوم الإثنين القادم الموافق 10 يونيو 2024 ، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الامتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات التى توفر المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بقنا هذا العام بلغ، 17257 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة، حيث يؤدى الإمتحانات 11742 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم، و 1331 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و 4184 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، مع رؤساء اللجان، ورئيس غرفة العمليات المشكلة لامتحانات الثانوية العامة، وأعضاء اللجنة الثلاثية، و لجنة الاستراحات، وبحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام، وأحمد زين الموجه العام المالي والإداري، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

كما أكد وكيل الوزارة، أن مديرى الإدارات التعليمية، تم توجيههم على القيام بكل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب، ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد، وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان، بما يتناسب مع مكانه المعلم، وكذلك تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الإمتحانات.

وشدد وكيل الوزارة، على حظر الدخول بالهاتف المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين، وعدم السماح بدخول اللجان إلا المسموح لهم قانوناً، واقتصار مهمة المكلفين بتنظيم الطلاب على التواجد خارج اللجنة.